Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганщины

Среда, 31 августа 2022, 15:53
Фото иллюстративное

Россия отправила на оккупированную Луганщину партию российских учителей, которые будут русифицировать украинских детей.

Источник: сообщение Центра национального сопротивления

Дословно: "Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии России, а оставшиеся не желают отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью русских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает.

Так, Кремль отправил на Луганщину новую партию российских "учителей". Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области".

Детали: В центре также добавили, что за последнюю неделю существенно увеличилось количество семей с детьми, которые выехали из временно оккупированных территорий в свободную Украину.

За последнюю неделю в среднем из-за блокпостов юга в день выезжает 500 детей с родителями. Причиной является наступление "учебного года" и отсутствие перспектив на временно оккупированной территории.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Оккупанты на захваченной территории Харьковской области угрожают забирать детей из семей, если родители не согласятся вести их в учебные заведения.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьРосcияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"

Зеленский благодарит за информацию из Крыма: отрабатываем по-максимуму

обновленоХищение $500 тысяч: у руководителя из Минобороны прошли обыски, в министерстве отреагировали

К концу года в РФ почти закончатся снаряды, артиллерия и бронетехника – СМИ

Большое обновление "Дії": документы на английском, пенсионные, шеринг техпаспорта и прочее

В Киеве запретили ресторанам и кафе работать допоздна

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Луганская область
Регионы: россияне ночью ударили ракетой по позициям ВСУ в Луганской области, в Херсоне громкие взрывы
На базе россиян в оккупированном Сватовом произошел "хлопок" – Гайдай
Регионы: ВСУ остановили наступление на 6 направлениях в Луганской области, в Херсоне – взрывы
Последние новости
03:30
Министры финансов G7 одобрят план ограничений цен на российскую нефть – СМИ
02:30
ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"
02:02
К приезду Миссии МАГАТЭ оккупанты готовят на ЗАЭС "массовку" – разведка
01:41
СМИ: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии
00:49
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, выпустили полсотни боеприпасов
23:51
США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге - СМИ
23:46
Трасс в случае избрания премьером Британии сразу позвонит Зеленскому
23:42
Финские таможенники конфискуют у россиян евро на границе
23:35
Зеленский о визах для россиян: Если Европа будет глухой, не будет мирной Европы
23:21
Пентагон заключил контракт на закупку двух NASAMS для Украины
Все новости...