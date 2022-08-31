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Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганщины

Среда, 31 августа 2022, 15:53
Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганщины
Фото иллюстративное

Россия отправила на оккупированную Луганщину партию российских учителей, которые будут русифицировать украинских детей.

Источник: сообщение Центра национального сопротивления

Дословно: "Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии России, а оставшиеся не желают отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью русских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает.

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Так, Кремль отправил на Луганщину новую партию российских "учителей". Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области".

Детали: В центре также добавили, что за последнюю неделю существенно увеличилось количество семей с детьми, которые выехали из временно оккупированных территорий в свободную Украину.

За последнюю неделю в среднем из-за блокпостов юга в день выезжает 500 детей с родителями. Причиной является наступление "учебного года" и отсутствие перспектив на временно оккупированной территории.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Оккупанты на захваченной территории Харьковской области угрожают забирать детей из семей, если родители не согласятся вести их в учебные заведения.

Темы: Луганская областьРосcияоккупация
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