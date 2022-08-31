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У Києві заборонили ресторанам та кафе працювати допізна

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 16:04
У Києві заборонили ресторанам та кафе працювати допізна
Ілюстративне фото з The Village

Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття закладів громадського харчування з 1 вересня не пізніше, ніж о 22:00.

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram

Дослівно: "У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва".

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Деталі: У КМДА зауважили, що о 23:00 у Києві розпочинається комендантська година, якої необхідно дотримуватися, щоб не вступати в конфлікт з правоохоронцями. 

Нагадаємо: В кінці липня к Києві оголосили, що наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці.

Теми: Київкомендантська годинаКМДА
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