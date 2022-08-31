Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві заборонили ресторанам та кафе працювати допізна

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 16:04
Ілюстративне фото з The Village

Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття закладів громадського харчування з 1 вересня не пізніше, ніж о 22:00.

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram

Дослівно: "У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва".

Деталі: У КМДА зауважили, що о 23:00 у Києві розпочинається комендантська година, якої необхідно дотримуватися, щоб не вступати в конфлікт з правоохоронцями. 

Нагадаємо: В кінці липня к Києві оголосили, що наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київкомендантська годинаКМДА
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"

Зеленський дякує за інформацію з Криму: відпрацьовуємо по-максимуму

оновленоРозкрадання $500 тисяч: у керівника з Міноборони пройшли обшуки, у міністерстві відреагували

До кінця року в РФ майже закінчаться снаряди, артилерія та бронетехніка – ЗМІ

Велике оновлення "Дії": документи англійською, пенсійні, шеринг техпаспорта та інше

У Києві заборонили ресторанам та кафе працювати допізна

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Київ
У КМДА розповіли, скільки школярів вийдуть на очне навчання з 1 вересня
Місія МАГАТЕ вже у Києві
У школи Києва зарахували 25 тисяч першокласників
Останні новини
03:30
Міністри фінансів G7 схвалять план обмежень цін на російську нафту – ЗМІ
02:30
ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"
02:02
До приїзду Місії МАГАТЕ окупанти готують на ЗАЕС "масовку" – розвідка
01:41
ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії
00:49
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, випустили пів сотні боєприпасів
23:51
США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні – ЗМІ
23:46
Трасс у разі обрання прем’єркою Британії одразу зателефонує Зеленському
23:42
Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні
23:35
Зеленський про візи для росіян: Якщо Європа буде глухою, не буде мирної Європи
23:21
Пентагон уклав контракт на закупівлю двох NASAMS для України
Усі новини...