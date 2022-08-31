В Киеве запретили ресторанам и кафе работать допоздна

Совет обороны Киева принял решение о закрытии заведений общепита не позднее, чем в 22:00 с 1 сентября

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева".

Детали: В КГГА отметили, что в 23:00 в Киеве начинается комендантский час, который необходимо соблюдать, чтобы не вступать в конфликт с правоохранителями.

Напомним: В конце июля в Киев объявили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте.