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В Киеве запретили ресторанам и кафе работать допоздна

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 16:04
В Киеве запретили ресторанам и кафе работать допоздна
Иллюстративное фото из The Village

Совет обороны Киева принял решение о закрытии заведений общепита не позднее, чем в 22:00 с 1 сентября

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева".

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Детали: В КГГА отметили, что в 23:00 в Киеве начинается комендантский час, который необходимо соблюдать, чтобы не вступать в конфликт с правоохранителями.

Напомним: В конце июля в Киев объявили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте.

Темы: Киевкомендантский часКГГА
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