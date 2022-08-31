Росіяни збираються вчити дітей окупованого Донбасу "класичної" української мови

Російський міністр освіти Сергій Кравцов на онлайн нараді з президентом РФ Володимиром Путіним похвалився, що дітей на окупованих частин Донецької та Луганської областей почнуть вчити української мови.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова Кравцова: "Учням (окупованого Донбасу – ред.) за рішенням батьків та педагогів надаватиметься можливість і надалі вивчати українську мову як рідну".

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Деталі: Російський міністр стверджує, що для цього було розроблено спеціальні навчальні плани, методичні матеріали, а вчителі пройшли відповідне підвищення кваліфікації.

Він додав, що навіть "готується підручник класичної української мови".

Однак міністр не пояснив, що за вчителі "пройшли підвищення кваліфікації" і що мається на увазі під "класичним підручником".

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