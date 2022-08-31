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Россияне собираются учить детей оккупированного Донбасса "классическому" украинскому языку

Станислав ПогориловСреда, 31 августа 2022, 18:18
Сергей Кравцов, скриншот

Российский министр образования Сергей Кравцов на онлайн совещании с президентом РФ Владимиром Путиным похвастался, что детей на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей начнут учить украинскому языку.

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь Кравцова: "Ученикам (оккупированного Донбасса – ред.) по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше изучать украинский язык как родной".

Детали: Российский министр утверждает, что для этого были разработаны специальные учебные планы, методические материалы, а учителя прошли соответствующее повышение.

Он добавил, что даже "готовится учебник классического украинского языка".

Однако министр не объяснил, что за учителя "прошли повышение квалификации" и что подразумевается под "классическим учебником".

Что предшествовало: Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы. МИД Украины призвал международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

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Темы: ДонбассоккупацияРосcияУкравтодор
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