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"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ

Катерина ТищенкоСереда, 31 серпня 2022, 19:08
фото СБУ

Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох "громадсько-політичних діячів", які готували захоплення державної влади в Україні, координуючись із членами ГО "Українский вибір" та з приймальнею тодішнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Джерело: СБУ

Деталі: Контррозвідка Служби безпеки викрила фігурантів на початку повномасштабного вторгнення РФ цього року.

Зазначається, що зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО "Український вибір". Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України.

 
усі фото СБУ

Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді.

Дослівно: "Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "Національних зборів".

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Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду…

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування "силовиків", і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено".

 

Більше деталей: Як зазначили в СБУ, на момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

"У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення "народних республік" у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Що передувало: 5 березня СБУ повідомила, що зірвала плани Кремля щодо нових "народних республік" на заході України, було затримано організатора та ключових осіб.

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Теми: сепаратизмСБУРосіяМедведчук
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