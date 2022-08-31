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"Общественные деятели" готовили переворот в координации с движением Медведчука и Сурковым – СБУ

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 19:08
Общественные деятели готовили переворот в координации с движением Медведчука и Сурковым – СБУ
фото СБУ

Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух "общественно-политических деятелей", готовивших захват государственной власти в Украине, координируясь с членами ОО "Украинский выбор" и с приемной помощника президента РФ Владислава Суркова.

Источник: СБУ

Детали: Контрразведка Службы безопасности разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения РФ в этом году.

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Отмечается, что злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО "Украинский выбор". Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.

 
все фото СБУ

Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить их средствами пообещал представитель РФ, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве.

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Дословно: "Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания".

Единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства…

Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежников, разоблаченный СБУ на попытке вербовки "силовиков", и давший показания на основных фигурантов, уже осужден".

 

Больше деталей: Как отметили в СБУ, к моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной является хищение средств, выделенных на подрывную деятельность в Украине, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах.

"В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной части Украины", - говорится в сообщении.

Фигуранты обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти, то есть по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

Что предшествовало: 5 марта СБУ заявила, что сорвала планы Кремля по поводу новых "народных республик" на западе Украины, был задержан организатор и ключевые лица.

Темы: сепаратизмСБУРосcияМедведчук
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