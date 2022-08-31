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В районі розташування техніки РФ під Мелітополем лунали вибухи – мер

Катерина ТищенкоСереда, 31 серпня 2022, 19:44
В районі розташування техніки РФ під Мелітополем лунали вибухи – мер
Іван Федоров, фото з Facebook

Біля окупованого Мелітополя Запорізької області у середу пролунало близько 10 вибухів біля місця розташування російської техніки.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку.

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Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто".

Теми: Мелітопольвибухвійна
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