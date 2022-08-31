В районе расположения техники РФ под Мелитополем раздавались взрывы – мэр
Среда, 31 августа 2022, 19:44
Около оккупированного Мелитополя Запорожской области в среду прогремели около 10 взрывов возле места расположения российской техники.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику.
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Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город".