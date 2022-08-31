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Зеленський про візи для росіян: Якщо Європа буде глухою, не буде мирної Європи

Катерина ТищенкоСереда, 31 серпня 2022, 23:35
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський застерігає, що якщо Європа буде "морально глухою" в питанні обмеження в’їзду для росіян, то "не буде мирної Європи".

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський підкреслив, що "має бути нарешті врегульоване питання щодо обмеження європейських віз для громадян Росії".

Пряма мова: "Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася.

Європейське об’єднання мало на меті підтримку миру на континенті, роботу на спокійний і демократичний розвиток європейських країн. Європа не може ставати морально глухою. І ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки ковіду те, що гроші їм нібито не пахнуть.

Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи".

Деталі: Президент подякував тим європейцям, які розуміють, що "в час війни обов’язок будь-якої просто нормальної людини – боротися за те, щоб агресор програв, щоб окупація припинилася, щоб російські військові пішли з української землі".

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Теми: ЗеленськийЄСвізиРосія
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