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Зеленский о визах для россиян: Если Европа будет глухой, не будет мирной Европы

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 23:35
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предостерегает, что если Европа будет "нравственно глухой" в вопросе ограничения въезда для россиян, то "не будет мирной Европы".

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский подчеркнул, что "должен быть наконец-то урегулирован вопрос об ограничении европейских виз для граждан России".

Прямая речь: "Считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один крупный бутик или ресторан. Европа – это территория, прежде всего, ценностей, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, которое происходит именно сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась.

Целью европейского объединения было поддержание мира на континенте, работа на спокойное и демократическое развитие европейских стран. Европа не может становиться нравственно глухой. И никто из европейских лидеров не спишет на последствия ковида то, что деньги им якобы не пахнут.

Если будет такая глухота, если будет такая потеря способности различать запах крови на купюрах, то не будет Европы, не будет мирной Европы".

Детали: Президент поблагодарил тех европейцев, которые понимают, что "во время войны обязанность любого просто нормального человека – бороться за то, чтобы агрессор проиграл, чтобы оккупация прекратилась, чтобы российские военные ушли с украинской земли".

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Темы: ЗеленскийЕСвизыРосcия
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