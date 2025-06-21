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Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 14:11
Наєв залишив посаду командира тактичної групи Вугледар
фото: УП

Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Джерело: Наєв у Facebook

Пряма мова Наєва: "Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини.

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Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил".

Деталі: Генерал відзвітував, що за час його роботи на посаді група знищила майже 20 тисяч окупантів, 74 танки, 138 ББМ, 316 артсистем та 1296 одиниць автомобільної техніки.

Читайте також його інтерв'ю "Українській правді": Генерал Наєв: У військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії

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Нагадаємо:

  • 11 лютого співрозмовники УП у військовому керівництві повідомили, що після інтерв’ю "Українській правді" Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка" на Донеччині. Журналіст Юрій Бутусов заявляв, що таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.
  • 10 лютого на Українській правді вийшло інтерв’ю Наєва, в якому він заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році військове керівництво не отримувало офіційних документів про конкретну дату наступу росіян.  

НаєвДонецька областьвійнаЗбройні сили
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