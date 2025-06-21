Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Джерело: Наєв у Facebook

Пряма мова Наєва: "Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини.

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Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил".

Деталі: Генерал відзвітував, що за час його роботи на посаді група знищила майже 20 тисяч окупантів, 74 танки, 138 ББМ, 316 артсистем та 1296 одиниць автомобільної техніки.

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