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Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань

Ірина БалачукЧетвер, 13 лютого 2025, 08:42
Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань
Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото з Facebook

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вранці 13 лютого уже прибув на місце виконання бойових завдань.

Джерело: Наєв у Facebook

Пряма мова генерал-лейтенанта: "Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів".

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Деталі: Куди саме прибув, Наєв не повідомив. Він лише додав, що побачив перед собою "втомлених, але незламних воїнів", кожен із яких – це "історія відваги, болю і нескореності".

"Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо. Україна переможе. І ми зробимо для цього все, що в наших силах", – підсумував Наєв. 

Передісторія:

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  • 11 лютого співрозмовники УП у військовому керівництві повідомили, що після інтерв’ю "Українській правді" Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка" на Донеччині. Журналіст Юрій Бутусов заявляв, що таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.
  • 10 лютого на Українській правді вийшло інтерв’ю Наєва, в якому він заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році військове керівництво не отримувало офіційних документів про конкретну дату наступу росіян.  

Наєв
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