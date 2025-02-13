Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вранці 13 лютого уже прибув на місце виконання бойових завдань.

Джерело: Наєв у Facebook

Пряма мова генерал-лейтенанта: "Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів".

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Деталі: Куди саме прибув, Наєв не повідомив. Він лише додав, що побачив перед собою "втомлених, але незламних воїнів", кожен із яких – це "історія відваги, болю і нескореності".

"Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо. Україна переможе. І ми зробимо для цього все, що в наших силах", – підсумував Наєв.

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