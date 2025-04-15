Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ
Командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі, та покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.
Джерело: Наєв у Facebook і в коментарі "Українській правді"
Пряма мова генерал-лейтенанста: "Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках".
Деталі: У коментарі "Українській правді" він додав, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.
Водночас на картах Deep State Дніпроенергія наполовину перебуває у червоній зоні (червоний колір на мапі вказує на окупацію – ред.).
Також, за словами Наєва, за цей час підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).
Він додав, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА.
Наєв також розповів, що під час "останнього масованого наступу" на напрямках Веселе – Скудне росіяни задіяли 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів, але колони техніки окупантів помітила аеророзвідка.
"У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА – знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", – підсумував він.