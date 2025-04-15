Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ

Ірина БалачукВівторок, 15 квітня 2025, 11:53
Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ
Дніпроенергія на карті Deep State. Скриншот з deepstatemap.live

Командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі, та покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Джерело: Наєв у Facebook і в коментарі "Українській правді"

Пряма мова генерал-лейтенанста: "Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках".

Реклама:

Деталі: У коментарі "Українській правді" він додав, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.

Водночас на картах Deep State Дніпроенергія наполовину перебуває у червоній зоні (червоний колір на мапі вказує на окупацію – ред.).

Також, за словами Наєва, за цей час підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

РЕКЛАМА:

Він додав, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА.  

Наєв також розповів, що під час "останнього масованого наступу" на напрямках Веселе – Скудне росіяни задіяли 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів, але колони техніки окупантів помітила аеророзвідка. 

"У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА – знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", – підсумував він.

НаєвДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
Усі новини...
Наєв
Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань
Генерал Наєв розповів, як вдалося зупинити просування росіян у Вознесенську на початку великої війни
Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ
Останні новини
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
08:12
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів: на фронті 165 бойових зіткнень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: