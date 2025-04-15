Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ

Дніпроенергія на карті Deep State. Скриншот з deepstatemap.live

Командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія, що у Волноваському районі, та покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Джерело: Наєв у Facebook і в коментарі "Українській правді"

Пряма мова генерал-лейтенанста: "Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках".

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Деталі: У коментарі "Українській правді" він додав, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.

Водночас на картах Deep State Дніпроенергія наполовину перебуває у червоній зоні (червоний колір на мапі вказує на окупацію – ред.).

Також, за словами Наєва, за цей час підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

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Він додав, що близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА.

Наєв також розповів, що під час "останнього масованого наступу" на напрямках Веселе – Скудне росіяни задіяли 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів, але колони техніки окупантів помітила аеророзвідка.

"У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА – знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", – підсумував він.