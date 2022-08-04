Фігуранти справ НАБУ використали війну, щоб себе "відбілити" - ЦПК

Центр протидії корупції звернув увагу на те, що з початку війни деякі фігуранти справ про корупцію почали активно виставляти себе у соціальних мережах патріотами, та говорити про волонтерську допомогу Збройним силам України.

Джерело: ЦПК у Telegram

Деталі: Зокрема нардеп Олександр Юрченко, судячи з його постів, одним із перших "звільняв" Бучу. Зараз він каже, що частіше перебуває на Сході, ніж у Києві і навіть виставляє фото з бронежилетом та автоматом та позначкою "Лисичанськ".

У 2020 році НАБУ запідозрило Юрченка у хабарництві, йому навіть довелося внести заставу, щоб не сісти за грати. Того ж року парламентська фракція "Слуга народу" виключила Юрченка.

Нардеп Сергій Кузьміних теж немало пише про своє волонтерство, поширює багато патріотичного контенту. За даними ЦПК, він також був одним із тих людей, які у соцмережах розганяли неперевірену інформацію про "котел для росіян" в районі Високопілля на Херсонщині.

У січні детективи НАБУ спільно з ДБР спіймали нардепа від "Слуги народу" Кузьміних на отриманні хабаря. Цього ж місяця тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних, якого детективи НАБУ викрили "на гарячому" під час одержання 558 тис. грн.

Ще один підозрюваний НАБУ депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин влаштовує аукціони для ЗСУ від імені свого благодійного фонду. Робить це на закритій станції метро "Майдан Незалежності". Як стверджують у ЦПК, Трубіцин також оплачує рекламу щодо своєї благодійності.

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9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.

Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі майже 15 мільйонів гривень, яку за депутата внесли.