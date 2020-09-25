За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави
За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.
Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемериc у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "За нардепа внесли заставу у повному обсязі".
Деталі: Чемерис уточнила, що кошти внесли 24 вересня. Наразі ВАКС надав довідку, яка підтверджує надходження коштів і служить посвідкою для того, щоб людину випустили з СІЗО.
"Українська правда" намагалася уточнити в адвокатів Юрченка, чи він наразі вийшов із СІЗО. Але захисник Едуард Ушканенко на питання журналіста сказав "Без коментарів" і кинув слухавку, а адвокат Олена Бірюч кинула слухавку, навіть не дослухавши питання, і більше не брала.
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Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
- 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
- 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
- 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.