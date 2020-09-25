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За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави

П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:56
Фото з Facebook Юрченка

За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемериc у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За нардепа внесли заставу у повному обсязі".

Деталі: Чемерис уточнила, що кошти внесли 24 вересня. Наразі ВАКС надав довідку, яка підтверджує надходження коштів і служить посвідкою для того, щоб людину випустили з СІЗО.

"Українська правда" намагалася уточнити в адвокатів Юрченка, чи він наразі вийшов із СІЗО. Але захисник Едуард Ушканенко на питання журналіста сказав "Без коментарів" і кинув слухавку, а адвокат Олена Бірюч кинула слухавку, навіть не дослухавши питання, і більше не брала.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.

     

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народухабарарешт


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