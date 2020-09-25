За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави

За народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемериc у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За нардепа внесли заставу у повному обсязі".

Деталі: Чемерис уточнила, що кошти внесли 24 вересня. Наразі ВАКС надав довідку, яка підтверджує надходження коштів і служить посвідкою для того, щоб людину випустили з СІЗО.

"Українська правда" намагалася уточнити в адвокатів Юрченка, чи він наразі вийшов із СІЗО. Але захисник Едуард Ушканенко на питання журналіста сказав "Без коментарів" і кинув слухавку, а адвокат Олена Бірюч кинула слухавку, навіть не дослухавши питання, і більше не брала.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: