Через UNITED24 вже зібрали понад 6 мільярдів грн – Зеленський
Україні за три місяці вдалося зібрати вже понад 6 млрд грн благодійних внесків через фандрейзингову платформу UNITED24.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, пресреліз UNITED24, наданий УП
Пряма мова Зеленського: "До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн"
Деталі: Зеленський закликав міжнародну спільноту не припиняти підтримувати Україну.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, третій місяць відзначився цільовим збором внесків.
Пряма мова Федорова: "Наразі на безпілотники для ЗСУ вже зібрано понад 755 мільйонів гривень. На швидкі класу С — 200 мільйонів гривень. І це лише за п'ять днів. Людям важливо бачити, на що саме будуть витрачені кошти. І коли вони розуміють цільове призначення, збір іде дуже активно".
Передісторія:
- 3 травня в Україні анонсували запуск платформы для збору коштів.
- У липня Imagine Dragons оголосили, що збиратимуть гроші на відновлення України через UNITED24.
- 4 серпня стало відомо, що на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.
- 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24.