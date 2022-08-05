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Через UNITED24 вже зібрали понад 6 мільярдів грн – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 14:13
Придбане за внески UNITED 24, фото з пресрелізу

Україні за три місяці вдалося зібрати вже понад 6 млрд грн благодійних внесків через фандрейзингову платформу UNITED24.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, пресреліз UNITED24, наданий УП 

Пряма мова Зеленського: "До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн"

Деталі: Зеленський закликав міжнародну спільноту не припиняти підтримувати Україну.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, третій місяць відзначився цільовим збором внесків. 

Пряма мова Федорова: "Наразі на безпілотники для ЗСУ вже зібрано понад 755 мільйонів гривень. На швидкі класу С — 200 мільйонів гривень. І це лише за п'ять днів. Людям важливо бачити, на що саме будуть витрачені кошти. І коли вони розуміють цільове призначення, збір іде дуже активно".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 3 травня в Україні анонсували запуск платформы для збору коштів.
  • У липня Imagine Dragons оголосили, що збиратимуть гроші на відновлення України через UNITED24.
  • 4 серпня стало відомо, що на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.
  • 3 серпня в Україну в рамках проєкту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, придбані з внесків UNITED24

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Теми: волонтериЗеленськийблагодійність
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