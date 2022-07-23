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Imagine Dragons збиратиме гроші на відновлення України

Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 17:42
Imagine Dragons збиратиме гроші на відновлення України
зеленський у розмові з imagine dragons, фото пресслужби президента

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-дзвінка обговорив з учасниками гурту Imagine Dragons їхню майбутню співпрацю з фандрейзинговою платформою United24 – вони просуватимуть напрям "Медична допомога".

Джерело: пресслужба президента та пресреліз UNITED24, наданий "Українській правді"

Деталі: Imagine Dragons працюватиме з United24 та місцевими лідерами, шукаючи можливості підвищити рівень обізнаності та збільшити кількість благодійних внесків.

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Перший проєкт, який гурт Imagine Dragons підтримає в межах співпраці, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги, запущений з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

На сьогодні Україні потрібно 400 реанімобілів. Приблизна вартість однієї карети швидкої медичної допомоги типу С – 100 тисяч євро.

Довідково: Imagine Dragons мали приїхати до України з концертом 3 червня, але через війну відклали виступ. Одразу після цього виконавці скасували концерт у РФ і заборонили випускати там свої пісні.

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Нагадаємо: Imagine Dragons приєдналися до легенди футболу Андрія Шевченка, видатної тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України.

Наступного амбасадора оголосять за тиждень.  

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". 

Теми: Зеленськийвійна
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