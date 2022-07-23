Imagine Dragons збиратиме гроші на відновлення України

зеленський у розмові з imagine dragons, фото пресслужби президента

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-дзвінка обговорив з учасниками гурту Imagine Dragons їхню майбутню співпрацю з фандрейзинговою платформою United24 – вони просуватимуть напрям "Медична допомога".

Джерело: пресслужба президента та пресреліз UNITED24, наданий "Українській правді"

Деталі: Imagine Dragons працюватиме з United24 та місцевими лідерами, шукаючи можливості підвищити рівень обізнаності та збільшити кількість благодійних внесків.

Перший проєкт, який гурт Imagine Dragons підтримає в межах співпраці, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги, запущений з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

На сьогодні Україні потрібно 400 реанімобілів. Приблизна вартість однієї карети швидкої медичної допомоги типу С – 100 тисяч євро.

Довідково: Imagine Dragons мали приїхати до України з концертом 3 червня, але через війну відклали виступ. Одразу після цього виконавці скасували концерт у РФ і заборонили випускати там свої пісні.

Нагадаємо: Imagine Dragons приєдналися до легенди футболу Андрія Шевченка, видатної тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України.

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Наступного амбасадора оголосять за тиждень.

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".