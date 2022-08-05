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Ердоган із Путіним говорили понад 4 години

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 19:44
Ердоган і Путін. Фото з сайту Кремля

Переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в Сочі закінчилися – вони тривали трохи більше чотирьох годин.

Джерело: російські пропагандистські видання РБК, РИА Новости, сайт Кремля 

Деталі: За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками переговорів ухвалили спільну заяву.

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зустрічі Путін заявив, що президенти поговорять про спільні великі проекти – такі як будівництво атомної електростанції "Аккую" чи робота "Турецького потоку", який, за словами російського президента, постачає російський газ "не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі".

Путін також порушив питання постачання українського зерна з чорноморських портів.

Також він додав, що сторони обговорять "питання безпеки в регіоні, насамперед… сирійську кризу".

Раніше повідомлялося, що Путін взяв на зустріч із Ердоганом голову Чечні Рамзана Кадирова. Очікувалося, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.

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Теми: ТуреччинаРосіяПутінЕрдоган
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