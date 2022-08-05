Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган із Путіним говорили понад 4 години

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 19:44
Ердоган із Путіним говорили понад 4 години
Ердоган і Путін. Фото з сайту Кремля

Переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Росії Володимира Путіна в Сочі закінчилися – вони тривали трохи більше чотирьох годин.

Джерело: російські пропагандистські видання РБК, РИА Новости, сайт Кремля 

Деталі: За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками переговорів ухвалили спільну заяву.

Реклама:

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зустрічі Путін заявив, що президенти поговорять про спільні великі проекти – такі як будівництво атомної електростанції "Аккую" чи робота "Турецького потоку", який, за словами російського президента, постачає російський газ "не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі".

Путін також порушив питання постачання українського зерна з чорноморських портів.

Також він додав, що сторони обговорять "питання безпеки в регіоні, насамперед… сирійську кризу".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Путін взяв на зустріч із Ердоганом голову Чечні Рамзана Кадирова. Очікувалося, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.

Передісторія: 

Теми: ТуреччинаРосіяПутінЕрдоган
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: