УЄФА оштрафував "Фенербахче" за поведінку вболівальників на матчі з "Динамо"

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував турецький футбольний клуб "Фенербахче" на 50 тисяч євро за поведінку його вболівальників під час зустрічі з київським "Динамо".

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно УЄФА: "1. Попередити "Фенербахче" за неналежну поведінку своєї команди. 2. Оштрафувати "Фенербахче" на 50 000 євро та наказати частково закрити стадіон "Фенербахче" під час наступного матчу клубного турніру УЄФА".

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Деталі: Причиною такого рішення УЄФА назвав "кидання предметів та провокаційні кричалки образливого характеру".

Повідомляється, що згадане часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну на 2 роки, починаючи з дати прийняття рішення.

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