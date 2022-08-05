УЄФА оштрафував "Фенербахче" за поведінку вболівальників на матчі з "Динамо"
П'ятниця, 5 серпня 2022, 22:14
Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував турецький футбольний клуб "Фенербахче" на 50 тисяч євро за поведінку його вболівальників під час зустрічі з київським "Динамо".
Джерело: сайт УЄФА
Дослівно УЄФА: "1. Попередити "Фенербахче" за неналежну поведінку своєї команди. 2. Оштрафувати "Фенербахче" на 50 000 євро та наказати частково закрити стадіон "Фенербахче" під час наступного матчу клубного турніру УЄФА".
Деталі: Причиною такого рішення УЄФА назвав "кидання предметів та провокаційні кричалки образливого характеру".
Повідомляється, що згадане часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну на 2 роки, починаючи з дати прийняття рішення.
Передісторія:
- 27 липня під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна.
- УЄФА через це відкрила дисциплінарне провадження.
- Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польському Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу – з "Фенербахче" – "динамівці" завершили перемогою 2:1.
- Президент турецького "Фенербахче" Алі Коч, коментуючи скандальні вигуки вболівальників на матчі з "Динамо", наголосив, що просити в України пробачення не будуть, навпаки – чекають вибачень від посла.
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