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УЄФА оштрафував "Фенербахче" за поведінку вболівальників на матчі з "Динамо"

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 22:14
УЄФА оштрафував Фенербахче за поведінку вболівальників на матчі з Динамо
Матч "Динамо" – "Фенербахче" 27 липня. Фото fenerbahce.org

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував турецький футбольний клуб "Фенербахче" на 50 тисяч євро за поведінку його вболівальників під час зустрічі з київським "Динамо".

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно УЄФА: "1. Попередити "Фенербахче" за неналежну поведінку своєї команди. 2. Оштрафувати "Фенербахче" на 50 000 євро та наказати частково закрити стадіон "Фенербахче" під час наступного матчу клубного турніру УЄФА".

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Деталі: Причиною такого рішення УЄФА назвав "кидання предметів та провокаційні кричалки образливого характеру".

Повідомляється, що згадане часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну на 2 роки, починаючи з дати прийняття рішення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 липня під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна.
  • УЄФА через це відкрила дисциплінарне провадження.
  • Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польському Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу – з "Фенербахче" – "динамівці" завершили перемогою 2:1.
  • Президент турецького "Фенербахче" Алі Коч, коментуючи скандальні вигуки вболівальників на матчі з "Динамо", наголосив, що просити в України пробачення не будуть, навпаки – чекають вибачень від посла.

Теми: УЄФАфутболУкраїнаТуреччина
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