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Скандальна поведінка фанів "Фенербахче": УЄФА відкрила дисциплінарне провадження

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 19:18
Скандальна поведінка фанів Фенербахче: УЄФА відкрила дисциплінарне провадження
скріншот

УЄФА відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу "Фенербахче" через скандальну поведінку фанів під час матчу-відповіді з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня 2022 року у Стамбулі, Туреччина".

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Що було раніше:

  • У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна, тренер "Динамо" Мірча Луческу не вийшов на післяматчеву пресконференцію на знак протесту.
  • Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польській Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу "динамівці" завершили перемогою 2:1.
  • Наступний матч у відборі Ліги чемпіонів Динамо зіграє 2 та 9 серпня проти австрійського Штурма. Проте, в будь якому випадку, перемігши у Туреччині, "Динамо" гарантувало собі євроосінь. Кияни зіграють у груповому раунді або Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Теми: футболУЄФА
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