Скандальна поведінка фанів "Фенербахче": УЄФА відкрила дисциплінарне провадження

УЄФА відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу "Фенербахче" через скандальну поведінку фанів під час матчу-відповіді з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня 2022 року у Стамбулі, Туреччина".

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