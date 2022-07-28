Скандальна поведінка фанів "Фенербахче": УЄФА відкрила дисциплінарне провадження
Четвер, 28 липня 2022, 19:18
УЄФА відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу "Фенербахче" через скандальну поведінку фанів під час матчу-відповіді з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.
Джерело: сайт УЄФА
Дослівно: "Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня 2022 року у Стамбулі, Туреччина".
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Що було раніше:
- У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна, тренер "Динамо" Мірча Луческу не вийшов на післяматчеву пресконференцію на знак протесту.
- Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польській Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу "динамівці" завершили перемогою 2:1.
- Наступний матч у відборі Ліги чемпіонів Динамо зіграє 2 та 9 серпня проти австрійського Штурма. Проте, в будь якому випадку, перемігши у Туреччині, "Динамо" гарантувало собі євроосінь. Кияни зіграють у груповому раунді або Ліги чемпіонів або Ліги Європи.