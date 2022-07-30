Президент "Фенербахче" після скандалу на матчі: Не будемо просити вибачення в України

коч і луческу під час матчу динамо-фенербахче 26 липня 2022 року, фото getty images

Президент турецького "Фенербахче" Алі Коч прокоментував скандальні вигуки вболівальників на матчі з "Динамо", але наголосив, що просити в України пробачення не будуть, навпаки – чекають вибачень від посла.

Джерело: заява Коча, яку цитує турецьке видання Milliyet, "Суспільне"

Пряма мова Коча: "Ми не будемо перепрошувати перед Україною. Після нескінченних промов посла України він має перед нами вибачатися…

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Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин...

Ще до початку матчу ми бачили, як воротар, що раніше грав у Туреччині (йдеться про українця Дениса Бойка, який грав у "Бешикташі" - ред.), провокував трибуни перед матчем. Потім стався гол. Знову ж, цей гравець зіскочив з лави запасних та почав робити такі рухи. Однак цю заяву ми не поділяємо. Я навіть хочу подякувати Луческу. Він підкликав до себе гравця…

Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані.

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Позиція Туреччини та "Фенербахче" щодо цього вторгнення (Росії в Україну – ред.) є однозначною. Якою є ця позиція? Ми не поділяємо нічию сторону. У нас є українські та російські гравці".

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