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Президент "Фенербахче" після скандалу на матчі: Не будемо просити вибачення в України

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 16:47
коч і луческу під час матчу динамо-фенербахче 26 липня 2022 року, фото getty images

Президент турецького "Фенербахче" Алі Коч прокоментував скандальні вигуки вболівальників на матчі з "Динамо", але наголосив, що просити в України пробачення не будуть, навпаки – чекають вибачень від посла.

Джерело: заява Коча, яку цитує турецьке видання Milliyet, "Суспільне"

Пряма мова Коча: "Ми не будемо перепрошувати перед Україною. Після нескінченних промов посла України він має перед нами вибачатися…

Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин...

Ще до початку матчу ми бачили, як воротар, що раніше грав у Туреччині (йдеться про українця Дениса Бойка, який грав у "Бешикташі" - ред.), провокував трибуни перед матчем. Потім стався гол. Знову ж, цей гравець зіскочив з лави запасних та почав робити такі рухи. Однак цю заяву ми не поділяємо. Я навіть хочу подякувати Луческу. Він підкликав до себе гравця…

Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані.

Позиція Туреччини та "Фенербахче" щодо цього вторгнення (Росії в Україну – ред.) є однозначною. Якою є ця позиція? Ми не поділяємо нічию сторону. У нас є українські та російські гравці".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна.
  • УЄФА через це відкрила дисциплінарне провадження.
  • Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польській Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу "динамівці" завершили перемогою 2:1.
  • Наступний матч у відборі Ліги чемпіонів Динамо зіграє 2 та 9 серпня проти австрійського Штурма. Проте, в будь-якому випадку, перемігши у Туреччині, "Динамо" гарантувало собі євроосінь. Кияни зіграють у груповому раунді або Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

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Теми: футболспортТуреччина
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