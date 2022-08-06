Данілов про контрнаступ ЗСУ: Давайте наберемося терпіння, не вірте "диванним" експертам

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ, оскільки строки визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а не "диванні" експерти.

Джерело: інтерв’ю Данілова ТРК "Київ"

Пряма мова Данілова: "Давайте будемо спокійно ставитись до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм треба починати, І головне як швидко, як з якомога меншою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта".

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Деталі: За словами секретаря РНБО так звані "диванні" експерти не володіють інформацією щодо реальної ситуації.

При цьому Данілов нагадав, що вже звільнені від окупантів Київська, Чернігівська та Сумська області. Він підкреслив, що "треба набратись терпіння і побачити все це на власні очі".

Що було раніше: Наприкінці липня аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомляли, що українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.