Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов про контрнаступ ЗСУ: Давайте наберемося терпіння, не вірте "диванним" експертам

"Українська правда"Субота, 6 серпня 2022, 09:06
Олексій Данілов, фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ, оскільки строки визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а не "диванні" експерти.

Джерело: інтерв’ю Данілова ТРК "Київ"

Пряма мова Данілова: "Давайте будемо спокійно ставитись до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм треба починати, І головне як швидко, як з якомога меншою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта".

Деталі: За словами секретаря РНБО так звані "диванні" експерти не володіють інформацією щодо реальної ситуації.

При цьому Данілов нагадав, що вже звільнені від окупантів Київська, Чернігівська та Сумська області. Він підкреслив, що "треба набратись терпіння і побачити все це на власні очі".

Що було раніше: Наприкінці липня аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомляли, що українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаДаніловУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Ердоган кличе Путіна і Зеленського до Стамбула

фото СБУ викрила російських агентів: допомагали ворогу нищити суднобудівництво

доповненоРосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера

відео Окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію на ЗАЕС, є ризик викиду радіації – Енергоатом

Усі новини...
Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ
Британська розвідка: РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни
Жителі Бахмута і Слов’янська зливали дані про переміщення ЗСУ – їх затримали
Херсонщина: окупанти готуються до "референдуму" – пенсіонерам дають подачки, а дітей кличуть у Крим
Останні новини
19:47
Опозиція Грузії назвала антидержавними заяви влади про "ксенофобію" щодо приїжджих росіян
19:18
Поліція Косова заявила, що її вдруге за тиждень обстріляли на кордоні із Сербією
19:16
П’ять турецьких банків запровадять російську платіжну систему "Мір" – Ердоган
19:15
На Каховській дамбі росіяни прикриваються цивільним транспортом
18:47
Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти
18:38
У Болгарії пояснили, що не зупиняли видачу віз росіянам
18:21
Окупанти наступали на трьох напрямках, але отримали відсіч – зведення Генштабу
18:10
Через війну в Україні Італія отримала "негативний" прогноз кредитного рейтингу
18:00
Мешканцям Запорізької області радять запасатися дровами й утеплювати оселі
17:39
В ОП підтверджують, що Північна Македонія передала Україні Су-25
Усі новини...