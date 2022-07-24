ГУР: Окупанти готують фейкове "розслідування" про жахіття у драмтеатрі Маріуполя

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.

Джерело: ГУР Міноборони України

Дослівно: "Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти.

Наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух у Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей.

Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі".

Деталі: ГУР наголошує, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час війни проти України.

За даними української розвідки, російські літаки прицільно скинули на будівлю театру дві 500-кілограмові авіаційні бомби.

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За даними розвідників, на момент завдання удару в ньому перебували до 1000 цивільних. Переважна більшість із них – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів.

За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн, уточнює ГУР.

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