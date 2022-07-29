Теракт в Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина – розвідка

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно: "Вибухи в Оленівці – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ".

Деталі: За інформацією ГУР, вибух влаштували для приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання українських полонених. 1 серпня у колонію мала прибути комісія з Росії для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Однак реальний стан будівлі не відповідав вимогам, тому "проблему" усунули шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями. Другою метою теракту було підвищення соціальної напруги навколо України, зважаючи на суспільний інтерес до полонених героїв "Азовсталі".

У розвідці додали, шо приміщення було спеціально обладнане для утримання полонених з "Азовсталі". Роботи у будівлі закінчилися 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.