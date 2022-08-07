"Евакуації з Луганщини вже немає": в ОВА дали поради, як виїхати з області

Влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова Гайдая: "Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас (Луганській – ред.) вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками.

Перший напрямок – через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни".

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