"Евакуації з Луганщини вже немає": в ОВА дали поради, як виїхати з області
Неділя, 7 серпня 2022, 10:38
Влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону в неділю
Пряма мова Гайдая: "Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас (Луганській – ред.) вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками.
Перший напрямок – через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни".
Передісторія:
- Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Посадовці застерігали, що на територіях бойових дій найімовірніше не буде опалювання, газу й електрики.
- Влада оприлюднила алгоритм дій, як жителям Донеччини евакуюватися на безпечну територію.
- Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.
- За перші 7 днів евакуації вивезти понад 2 тисяч людей.