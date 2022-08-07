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"Евакуації з Луганщини вже немає": в ОВА дали поради, як виїхати з області

Роман ПетренкоНеділя, 7 серпня 2022, 10:38
Евакуації з Луганщини вже немає: в ОВА дали поради, як виїхати з області
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова Гайдая: "Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас (Луганській – ред.) вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками.

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Перший напрямок – через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни".

Передісторія:

  • Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Посадовці застерігали, що на територіях бойових дій найімовірніше не буде опалювання, газу й електрики.
  • Влада оприлюднила алгоритм дій, як жителям Донеччини евакуюватися на безпечну територію.
  • Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.
  • За перші 7 днів евакуації вивезти понад 2 тисяч людей.

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Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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