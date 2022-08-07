Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою від 4 серпня щодо українських військовослужбовців.

Джерело: Amnesty International у коментарі агентству Reuters

Дослівно: "Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими".

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"Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль".

Деталі: В електронному листі до Reuters у неділю Amnesty зазначила, що виявила українські збройні сили поряд із цивільними будинками у 19 містах та селах.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни", - йдеться в повідомленні.

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Дослівно: "Ми маємо бути дуже чіткими: жодні задокументовані нами дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії".

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