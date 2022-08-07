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Amnesty International заявила, що шкодує про завданий біль і не виправдовує РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 16:38
фото Getty Images

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою від 4 серпня щодо українських військовослужбовців.

Джерело: Amnesty International у коментарі агентству Reuters

Дослівно: "Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими".

"Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль".

Деталі: В електронному листі до Reuters у неділю Amnesty зазначила, що виявила українські збройні сили поряд із цивільними будинками у 19 містах та селах.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни", - йдеться в повідомленні.

Дослівно: "Ми маємо бути дуже чіткими: жодні задокументовані нами дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
  • Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.

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Теми: права людинивійна
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