Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук йде з посади після скандального звіту організації про Збройні сили України.

Джерело: Покальчук у Facebook

Пряма мова: "Я звільняюсь з Amnesty International в Україні... Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру.

Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників.

І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю.

Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться".

Деталі: За її словами, у таких важливих звітах не може не бути даних про другу сторону війни, зокрема, про того хто розпочав цю війну - Росію.

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В українському офісі наголошують, що прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України.

Зазначається, що представники Amnesty International врешті звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь: "У результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів".

Покальчук вважає, що це дослідження стало інструментом російської пропаганди.

Пряма мова: "За останні декілька днів ми з колегами активно проводили роз’яснювальну роботу всередині організації.

Я говорила з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позицію України та українців було почуто.

Також я неодноразово говорила з вищим керівництвом, яке, на жаль, в цій ситуації не здійснило належних кроків аби захистити інтереси людей, на чиє благо працює організація і весь правозахисний рух.

На додачу до відсутності належної реакції, відбулось ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей прес-реліз.

Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно, тому я прийняла рішення залишити організацію".

Що цьому передувало: