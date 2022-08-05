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Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

Мазуренко Альона П'ятниця, 5 серпня 2022, 23:08
Оксана Покальчук фото: Facebook

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук йде з посади після скандального звіту організації про Збройні сили України.

Джерело: Покальчук у Facebook

Пряма мова: "Я звільняюсь з Amnesty International в Україні... Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру.

Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників.

І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю.

Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться".

Деталі: За її словами, у таких важливих звітах не може не бути даних про другу сторону війни, зокрема, про того хто розпочав цю війну - Росію.

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В українському офісі наголошують, що прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України.

Зазначається, що представники Amnesty International врешті звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь: "У результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів".

Покальчук вважає, що це дослідження стало інструментом російської пропаганди.

Пряма мова: "За останні декілька днів ми з колегами активно проводили роз’яснювальну роботу всередині організації.

Я говорила з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позицію України та українців було почуто.

Також я неодноразово говорила з вищим керівництвом, яке, на жаль, в цій ситуації не здійснило належних кроків аби захистити інтереси людей, на чиє благо працює організація і весь правозахисний рух.

На додачу до відсутності належної реакції, відбулось ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей прес-реліз.

Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно, тому я прийняла рішення залишити організацію".

Що цьому передувало:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
  • Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

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Теми: скандалміжнародна спільнотавійнаРосія
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