Із 270 тіл, доставлених на Київщину, багатьох ще не ідентифікували – поліція

До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

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Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014.

Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей".

Деталі: Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:

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Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;

Зріст, розмір взуття, розмір одягу;

Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)

Фото зниклої особи;

Татуювання (детальний опис) - фото;

Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);

Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

Номер телефону яким користувалась зникла особа;

Номер телефону контактної особи.

Відправити цю інформацію на номер +380936684014 можна через смс, "Viber" "WhatsApp" "Telegram".

Передісторія:

Станом на 4 липня правоохоронці нараховували по всій країні понад 1600 неідентифікованих тіл, виявлених за час повномасштабної війни Росії проти України.

Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

На період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здавати ДНК-дані, решта громадян можуть встановити генетичну інформацію добровільно.

Знати більлше: Як знайти зниклу безвісти людину? Інструкція Нацполіції

Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок