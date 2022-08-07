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Із 270 тіл, доставлених на Київщину, багатьох ще не ідентифікували – поліція

Олена РощінаНеділя, 7 серпня 2022, 18:19

До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

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Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014. 

Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей".

Деталі: Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:

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  • Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
  • Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
  • Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
  • Фото зниклої особи;
  • Татуювання (детальний опис) - фото;
  • Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
  • Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
  • Номер телефону яким користувалась зникла особа;
  • Номер телефону контактної особи.

Відправити цю інформацію на номер +380936684014 можна через смс, "Viber" "WhatsApp" "Telegram".

Передісторія:

  • Станом на 4 липня правоохоронці нараховували по всій країні понад 1600 неідентифікованих тіл, виявлених за час повномасштабної війни Росії проти України.
  • Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.
  • На період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здавати ДНК-дані, решта громадян можуть встановити генетичну інформацію добровільно. 

Знати більлше: Як знайти зниклу безвісти людину? Інструкція Нацполіції

Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Теми: війнаполіція
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