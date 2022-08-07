Із 270 тіл, доставлених на Київщину, багатьох ще не ідентифікували – поліція
До моргів Київської області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: З метою ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.
Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014.
Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей".
Деталі: Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати в повідомленні слідчим:
- Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
- Фото зниклої особи;
- Татуювання (детальний опис) - фото;
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
- Номер телефону яким користувалась зникла особа;
- Номер телефону контактної особи.
Відправити цю інформацію на номер +380936684014 можна через смс, "Viber" "WhatsApp" "Telegram".
Передісторія:
- Станом на 4 липня правоохоронці нараховували по всій країні понад 1600 неідентифікованих тіл, виявлених за час повномасштабної війни Росії проти України.
- Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.
- На період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здавати ДНК-дані, решта громадян можуть встановити генетичну інформацію добровільно.
Знати більлше: Як знайти зниклу безвісти людину? Інструкція Нацполіції
Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ
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