Окупанти перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару ЗСУ

Удар ЗСУ по Антонівському мосту 8 серпня, скрін з відео місцевих Telegram-каналів

Росіяни перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на заяву окупаційної влади регіону, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Деталі: За словами колаборантів, ракета влучила у будівельну техніку, несучі конструкції мосту вціліли. Однак дату відкриття перенесли. Раніше окупанти планували завершити ремонт до кінця цього тижня.

Пряма мова Соболевського: "Міст окупанти оточили з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно. Будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки на взводі. Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень".

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