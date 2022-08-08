Окупанти перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару ЗСУ

Удар ЗСУ по Антонівському мосту 8 серпня, скрін з відео місцевих Telegram-каналів

Росіяни перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на заяву окупаційної влади регіону, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Деталі: За словами колаборантів, ракета влучила у будівельну техніку, несучі конструкції мосту вціліли. Однак дату відкриття перенесли. Раніше окупанти планували завершити ремонт до кінця цього тижня.

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Пряма мова Соболевського: "Міст окупанти оточили з двох сторін, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно. Будьте обережні і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки на взводі. Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень".

Передісторія:

Збройні сили України 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостам в Херсонській області.

Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту наступного тижня.

Відео з Антонівського мосту у Херсоні демонструє великі пошкодження після удару ЗСУ у ніч проти 27 липня.