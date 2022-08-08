"Нікого не розстріляли, затримали 5 осіб": Кім розповів про результати закриття Миколаєва

За час подовженої комендантської години в Миколаєві затримали п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, правоохоронці відкрили близько 20 кримінальних проваджень.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які були в розшуку.

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Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме.

Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв".

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Що передувало: У Миколаєві запроваджували посилену комендантську годину - з 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку понеділка 8 серпня.

Передісторія:

20 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

За словами голови ОВА, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

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