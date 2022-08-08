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"Нікого не розстріляли, затримали 5 осіб": Кім розповів про результати закриття Миколаєва

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 13:44
Нікого не розстріляли, затримали 5 осіб: Кім розповів про результати закриття Миколаєва
Віталій Кім. фото з Instagram

За час подовженої комендантської години в Миколаєві затримали п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, правоохоронці відкрили близько 20 кримінальних проваджень.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які були в розшуку.

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Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме.

Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв".

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Що передувало: У Миколаєві запроваджували посилену комендантську годину - з 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку понеділка 8 серпня.

Передісторія:

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Теми: Миколаївкомендантська година
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