"Нікого не розстріляли, затримали 5 осіб": Кім розповів про результати закриття Миколаєва
За час подовженої комендантської години в Миколаєві затримали п'ятьох осіб, які перебували в розшуку, правоохоронці відкрили близько 20 кримінальних проваджень.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які були в розшуку.
Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме.
Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв".
Що передувало: У Миколаєві запроваджували посилену комендантську годину - з 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку понеділка 8 серпня.
Передісторія:
- 20 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.
- Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.
- За словами голови ОВА, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.
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