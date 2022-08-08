"Референдум" на Запоріжжі: окупанти завезли масовку до Мелітополя – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни завезли до міста близько 700 людей масовки, адже не змогли назбирати людей серед місцевого населення, щоб оформити "картинку" для росЗМІ.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським старшим братом колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області – 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення. І провели форум у міському Палаці культури".

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Деталі: За його словами, колаборант Євген Балицький, який "урочисто" оголосив 8 серпня про проведення так званого "референдуму", раніше набрав менше 10% на виборах. На його думку, окупанти усвідомлюють, що їхні плани щодо псевдореферендуму не будуть втілені.

Пряма мова Федорова: "Спочатку він (Балицький - ред.) сам вигадав собі посаду, тепер сам вершить долю тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі накази про відчайдушне бажання приєднатись до РФ. В будь-якому випадку, його накази не мають юридичного значення. А всіх пацієнтів палати 6, які стали на бік росіян, обов’язково вилікують спецслужби України".

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