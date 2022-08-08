США закликали Росію припинити воєнні дії біля ядерних об’єктів в Україні

Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр на брифінгу в понеділок заявила, що Сполучені Штати закликають Росію припинити всі військові операції біля ядерних об’єктів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сутички біля атомної електростанції є небезпечними. І ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на і біля українських ядерних об’єктів та повернути повний контроль над ними Україні", – заявила речниця Білого дому.

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Вона додала, що Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС. Наразі, за її словами, немає доказів того, що обстріли біля станції викликали аномальне зростання рівня радіації.

"Нам також відомо про повідомлення про неналежне ставлення до персоналу (АЕС), і ми схвалюємо відданість української влади й операторів ядерній безпеці в цих непростих умовах", – зазначила Карін-Жан П’єр.

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

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Вдень 6 серпня "Енергоатом" заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.

Молдова стурбована обстрілами ЗАЕС та попереджає про наслідки, а в Естонії заявили, що Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні. Євросоюз засудив ведення Росією воєнної діяльності у зоні навколо Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ.