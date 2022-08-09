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Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 00:07
Уламки ракети спричинили пожежу поблизу Умані, фото ДСНС

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук після збиття російської ракети поблизу Умані попередив, що ракетні удари можуть загрожувати і єврейським паломникам, які традиційно відвідують це місто.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Деталі: Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). 

Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. 

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 кв м.

Пряма мова посла Корнійчука: "Поблизу Умані була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку Росії відбудуться в місяці Тишрей, вони можуть спричинити, не дай Бог, багато жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу".

Цьому передувало: Місяць тому посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана. 

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Теми: УманьЧеркаська областьвійнаІзраїль
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