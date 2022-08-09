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Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 00:07
Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв
Уламки ракети спричинили пожежу поблизу Умані, фото ДСНС

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук після збиття російської ракети поблизу Умані попередив, що ракетні удари можуть загрожувати і єврейським паломникам, які традиційно відвідують це місто.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Деталі: Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). 

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Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. 

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 кв м.

Пряма мова посла Корнійчука: "Поблизу Умані була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку Росії відбудуться в місяці Тишрей, вони можуть спричинити, не дай Бог, багато жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу".

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Цьому передувало: Місяць тому посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана. 

Теми: УманьЧеркаська областьвійнаІзраїль
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