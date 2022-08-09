Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук після збиття російської ракети поблизу Умані попередив, що ракетні удари можуть загрожувати і єврейським паломникам, які традиційно відвідують це місто.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Деталі: Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони (ППО).

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Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 кв м.

Пряма мова посла Корнійчука: "Поблизу Умані була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку Росії відбудуться в місяці Тишрей, вони можуть спричинити, не дай Бог, багато жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу".

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Цьому передувало: Місяць тому посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана.