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Росіяни проводять "зачистку" окупованого Скадовська – облрада

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 10:56
Росіяни проводять зачистку окупованого Скадовська – облрада
Окупант, ілюстративне фото з Getty Images

У Херсонській облраді повідомили, що 9 серпня росіяни планують провести "зачистку" окупованого Скадовська. 

Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в Telegram

Пряма мова Соболевського: "Окупанти сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, гаражів, обшуки. Будьте максимально обережні". 

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Нагадаємо: 

  • До цього в обладміністрації повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.
  • Тиждень тому ЗСУ завдали удару по складах російських окупантів біля Скадовська Херсонської області.

Теми: Херсонська областьСкадовськокупація
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