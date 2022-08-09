Росіяни проводять "зачистку" окупованого Скадовська – облрада

У Херсонській облраді повідомили, що 9 серпня росіяни планують провести "зачистку" окупованого Скадовська.

Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в Telegram

Пряма мова Соболевського: "Окупанти сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, гаражів, обшуки. Будьте максимально обережні".

Нагадаємо:

До цього в обладміністрації повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.

Тиждень тому ЗСУ завдали удару по складах російських окупантів біля Скадовська Херсонської області.