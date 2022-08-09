Росіяни проводять "зачистку" окупованого Скадовська – облрада
Вівторок, 9 серпня 2022, 10:56
У Херсонській облраді повідомили, що 9 серпня росіяни планують провести "зачистку" окупованого Скадовська.
Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в Telegram
Пряма мова Соболевського: "Окупанти сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, гаражів, обшуки. Будьте максимально обережні".
Нагадаємо:
- До цього в обладміністрації повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.
- Тиждень тому ЗСУ завдали удару по складах російських окупантів біля Скадовська Херсонської області.
ВІДЕО ДНЯ