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Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 18:55
Дим над Новофедорівкою, фото з Telegram РИА Новости

Міністерству оборони України не відома причина вибухів та пожежі на території аеродрому "Саки" поблизу Новофедорівки в окупованому Росією Криму.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".

Деталі: Міноборони закликало зберігати спокій та вірити Збройним Силам України.

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Теми: МіноборониКримвійна
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