Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму
Вівторок, 9 серпня 2022, 18:55
Міністерству оборони України не відома причина вибухів та пожежі на території аеродрому "Саки" поблизу Новофедорівки в окупованому Росією Криму.
Джерело: Міністерство оборони України
Дослівно: "Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".
Деталі: Міноборони закликало зберігати спокій та вірити Збройним Силам України.
Передісторія:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму. ГУР Міноборони України відмовилася коментувати "Українській правді" цю інформацію.
- Міністерство оборони Росії заявило, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, але на обвалованому майданчику зберігання здетонували кілька авіаційних боєприпасів.
- Окупаційна влада заявила, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали 5 людей і 1 людина загинула.
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