Місія МАГАТЕ зупинилась на півдорозі: чекають, коли буде безпечно їхати на ЗАЕС – ЗМІ
Четвер, 1 вересня 2022, 11:26
Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до місії
Пряма мова співрозмовника агентства: "Тут чути прильоти. Але вдалині".
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Деталі: Зараз рух колони зупинили – представники місії чекають, коли "буде безпечно".
Передісторія:
- Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
- "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
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