Місія МАГАТЕ зупинилась на півдорозі: чекають, коли буде безпечно їхати на ЗАЕС – ЗМІ

Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до місії

Пряма мова співрозмовника агентства: "Тут чути прильоти. Але вдалині".

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Деталі: Зараз рух колони зупинили – представники місії чекають, коли "буде безпечно".

Передісторія:

Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.