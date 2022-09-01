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Місія МАГАТЕ зупинилась на півдорозі: чекають, коли буде безпечно їхати на ЗАЕС – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 11:26
Скриншот з google.maps

Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до місії

Пряма мова співрозмовника агентства: "Тут чути прильоти. Але вдалині".

Деталі: Зараз рух колони зупинили – представники місії чекають, коли "буде безпечно".

Передісторія: 

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Теми: МАГАТЕЗАЕСЗапорізька областьокупація
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