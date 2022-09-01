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Лукашенко розповів, в якому випадку проситиме у Путіна ядерну зброю

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 15:06
Лукашенко розповів, в якому випадку проситиме у Путіна ядерну зброю
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повернеться до розмови про розміщення на території республіки російської ядерної зброї у разі нападу на Білорусь або появи американської ядерної зброї у Польщі.

Джерело: російський Інтерфакс, який цитує Лукашенка

Пряма мова: "Чому я Путіну поставив питання (про передачу Білорусі ядерної зброї – ред.): ми колись вивели ядерну зброю, безкоштовно. Найсучасніші "Тополі" були у нас, вони стоять зараз на озброєнні Російської Федерації. Росія це союзник, близькі, рідні, вони нас захищатимуть. Але, добре, ти сьогодні є, я. А завтра? Він мене запитує: Що ти пропонуєш? Я говорю: Тактична ядерна зброя".

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"Не зараз, не завтра, не післязавтра, але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас... Ми домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю.

Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Також у середу Лукашенко подякував радянському вождю і диктатору Йосипу Сталіну та наркому внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентію Берії за ядерну зброю.
  • Раніше Лукашенко заявляв, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.

Теми: ПутінЛукашядерна зброя
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