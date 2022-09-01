Лукашенко розповів, в якому випадку проситиме у Путіна ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повернеться до розмови про розміщення на території республіки російської ядерної зброї у разі нападу на Білорусь або появи американської ядерної зброї у Польщі.

Джерело: російський Інтерфакс, який цитує Лукашенка

Пряма мова: "Чому я Путіну поставив питання (про передачу Білорусі ядерної зброї – ред.): ми колись вивели ядерну зброю, безкоштовно. Найсучасніші "Тополі" були у нас, вони стоять зараз на озброєнні Російської Федерації. Росія це союзник, близькі, рідні, вони нас захищатимуть. Але, добре, ти сьогодні є, я. А завтра? Він мене запитує: Що ти пропонуєш? Я говорю: Тактична ядерна зброя".

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"Не зараз, не завтра, не післязавтра, але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас... Ми домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю.

Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю".

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