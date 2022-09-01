Лукашенко розповів, в якому випадку проситиме у Путіна ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повернеться до розмови про розміщення на території республіки російської ядерної зброї у разі нападу на Білорусь або появи американської ядерної зброї у Польщі.

Джерело: російський Інтерфакс, який цитує Лукашенка

Пряма мова: "Чому я Путіну поставив питання (про передачу Білорусі ядерної зброї – ред.): ми колись вивели ядерну зброю, безкоштовно. Найсучасніші "Тополі" були у нас, вони стоять зараз на озброєнні Російської Федерації. Росія це союзник, близькі, рідні, вони нас захищатимуть. Але, добре, ти сьогодні є, я. А завтра? Він мене запитує: Що ти пропонуєш? Я говорю: Тактична ядерна зброя".

"Не зараз, не завтра, не післязавтра, але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу просуватимуть цю зброю, вона має бути у нас... Ми домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю.

Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю".

Передісторія:

Також у середу Лукашенко подякував радянському вождю і диктатору Йосипу Сталіну та наркому внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентію Берії за ядерну зброю.

Раніше Лукашенко заявляв, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.