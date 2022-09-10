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ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
ФОТО: GETTY

ООН підтверджує 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок бойових дій в Україні.

Джерело: пресбрифінг голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Боґнер

Деталі: Зокрема, загинули 5767 цивільних осіб, 8292 дістали поранень. Фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими.

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Принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ. З них 16 людей знайдено мертвими, 166 звільнено. 

Нагадаємо: Також ООН заявила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню. Українські військовополонені проходять так званий "процес прийому", коли їх змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко їх б’ють. ООН також отримала інформацію про українських ув'язнених, хворих на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз, в колонії в Оленівці.

Теми: ООНвійнаРосія
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