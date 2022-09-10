ООН: Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны РФ

ООН подтверждает 14 059 жертв среди гражданского населения в результате боевых действий в Украине.

Источник: пресс-брифинг главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер

Детали: В частности, погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Фактические цифры, вероятно, намного больше.

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По крайней мере, 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных РФ. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 освобождены.

Напомним: Также ООН заявила, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у Организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению. Украинские военнопленные проходят так называемый "процесс приема", когда их заставляют ходить или бегать между рядами российских телохранителей, которые поочередно жестоко избивают их. ООН также получила информацию об украинских заключенных, больных инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом, в колонии в Еленовке.