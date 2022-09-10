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США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні

Субота, 10 вересня 2022, 04:40
ФОТО: GETTY

США заключили контракти на суму близько 1,2 млрд доларів для поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Джерело: заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант

Деталі: Мова йде про близько 352 млн доларів на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів на заміну ракет Stinger та 33 млн доларів на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному -  розробка глобальної картини ланцюжка поставок. 

Нагадаємо:  Днем раніше Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $675 мільйонів, що включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США.

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Теми: СШАзброя
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