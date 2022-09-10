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США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні

Субота, 10 вересня 2022, 04:40
США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні
ФОТО: GETTY

США заключили контракти на суму близько 1,2 млрд доларів для поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Джерело: заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант

Деталі: Мова йде про близько 352 млн доларів на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів на заміну ракет Stinger та 33 млн доларів на заміну систем HIMARS.

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Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному -  розробка глобальної картини ланцюжка поставок. 

Нагадаємо:  Днем раніше Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $675 мільйонів, що включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США.

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Теми: СШАзброя
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