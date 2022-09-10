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США заключили контракты на 1,2 млрд долларов для пополнения запасов оружия после отправки Украине

Суббота, 10 сентября 2022, 04:40
США заключили контракты на 1,2 млрд долларов для пополнения запасов оружия после отправки Украине
ФОТО: GETTY

США заключили контракты на сумму около 1,2 млрд долларов для пополнения американских военных запасов отправляемого в Украину оружия.

Источник: заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант

Детали: Речь идет о около 352 млн долларов на замену ракет Javelin, 624 млн долларов на замену ракет Stinger и 33 млн долларов на замену систем HIMARS.

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В настоящее время выполняются контракты на сумму еще 1,2 миллиарда долларов на оборудование, обещанное Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative), в частности  155-мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.

Лаплант сказал, что он встретится 28 сентября с национальными директорами по вопросам вооружений, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем. По его словам, в повестке дня – разработка глобальной картины цепочки поставок.

Напомним: Днем ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $675 миллионов, который включает дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.

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Темы: СШАоружие
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