Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США заключили контракты на 1,2 млрд долларов для пополнения запасов оружия после отправки Украине

Суббота, 10 сентября 2022, 04:40
ФОТО: GETTY

США заключили контракты на сумму около 1,2 млрд долларов для пополнения американских военных запасов отправляемого в Украину оружия.

Источник: заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант

Детали: Речь идет о около 352 млн долларов на замену ракет Javelin, 624 млн долларов на замену ракет Stinger и 33 млн долларов на замену систем HIMARS.

В настоящее время выполняются контракты на сумму еще 1,2 миллиарда долларов на оборудование, обещанное Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative), в частности  155-мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.

Лаплант сказал, что он встретится 28 сентября с национальными директорами по вопросам вооружений, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем. По его словам, в повестке дня – разработка глобальной картины цепочки поставок.

Напомним: Днем ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $675 миллионов, который включает дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине

Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай

видео Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме

Чарльза ІІІ официально провозгласили королем Великобритании

видеоНад Балаклеей подняли украинский флаг

Резников об окончании войны: Еще несколько побед – и россияне будут убегать

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

США
Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита
Блинкен: Путин ставит на энергетический шантаж, потому что РФ проигрывает на поле боя
США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге
Последние новости
18:40
Состояние домохозяйств США рекордно упало во втором квартале
18:37
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС и дальнейшую поддержку Украины
18:30
Оккупанты советуют "эвакуироваться" жителям всей захваченной части Харьковщины
18:18
Украина в сентябре готова экспортировать в Польшу 100 тысяч тонн угля
17:53
В Еврокомиссии призвали государства ЕС увеличить финпомощь Украине в 2023 году
17:35
Цена на газ для производителей тепла не будет расти до мая 2023 года
17:24
"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине
17:02
Британские депутаты и премьер присягнули на верность новому королю
16:57
Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай
16:44
Из Мелитополя выехала половина жителей, ожидается очередная волна – мэр
Все новости...