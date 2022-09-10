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Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 05:31
Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків
Фото: Олександра Новосел/Суспільне

У деокупованому селі Гракове (Харківська область) поліція ексгумувала тіла двох чоловіків – російські військові змусили місцевого жителя поховати тіла в березні.

Джерело: начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, житель  Гракового Сергій Луцан у "Суспільне"

Деталі: Сергій Луцан розповів, що в березні російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків. Коли ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин. За його словами, вбиті — немісцеві.  У них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань.  

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Пряма мова Луцана: "Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати".

Деталі: Сергій Болвінов сказав, що "в цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань".

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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