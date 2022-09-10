ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

За останні кілька днів новини з Харківщини, де приблизно з травня не було суттєвих зміщень лінії фронту, заполонили всі новини та стрічки соцмереж – українська армія неочікувано та стрімко пішла в контрнаступ.

У центрі уваги опинилася Балаклія – 27-тисячне місто, що шість місяців перебувало в російській окупації. Балаклія стала першим містом, звільнення якого підтвердили українські військові та президент.

Загалом Генштаб ЗСУ зберігає мовчанку та не оголошує назви звільнених населених пунктів, яких на Харківщині, за словами Зеленського, уже понад 30.

Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) порівнюють масштаб поразки росіян на Харківщині з їхньою невдалою переправою через Сіверський Донець у Білогорівці на Луганщині.

"Українська правда" коротко розповідає, що станом на вечір 9 вересня відомо про контрнаступ української армії на Харківщині.

Що саме звільнила українська армія

За останні три дні українська армія на Харківщині просунулася вглиб до 50 кілометрів, звільнивши понад 30 населених пунктів (!). Назви двох із них наразі оголошено офіційно: це Балаклія та Волохів Яр.

Український прапор над звільненою Балаклією зі словами "Пане президенте, наказ виконано!" піднімав спецпідрозділ ГУРу "Кракен" 🇺🇦

Також у соцмережах публікують відео з піднятими українськими прапорами у двох селах на північ від Балаклії – Борщівці та Іванівці.

За даними джерел УП у Харківській військово-цивільній адміністрації, українська армія просунулася ще далі: вона контролює та зачищає Шевченкове, а також зайшла в кілька районів Куп'янська та намагається оточити в ньому окупантів.

9 вересня російські пропагандисти активно поширювали фотографію суттєво пошкодженого мосту через річку Оскіл в Куп'янську. Це зменшує шанси окупантів на підкріплення.

Позначений на карті міст

Звільнити Куп'янськ, за оцінками Американського інституту вивчення війни (ISW), українська армія може впродовж 72-х годин, тобто вже 11-12 вересня. Втрата контролю над містом ускладнить росіянам постачання до захопленого Ізюма, що на півдні Харківщини.

Оновлено об 11 ранку 10 вересня. Джерела у Харківській військово-цивільній адміністрації підтвердили звільнення Куп’янська. Українська армія рухається далі.

27-тисячний Куп'янськ – це те саме місто, де було записане одне з найвідоміших відео опору російській окупації в перші дні війни. На ньому місцеві жителі з українськими прапорами натовпом кидалися на рухомий автомобіль з літерою Z, де перебували окупанти.

У цьому ж місті, де мер виявився зрадником і пішов на співпрацю з окупантами, беззбройні жителі скандували росіянам на техніці: "Уходите!".

Карта фронту на Харківському напрямку від аналітиків Американського інституту вивчення війни (ISW)

Неофіційна карта фронту від українського проєкту DeepState

Контекст

Контрнаступ на Харківщині є частиною наступальних дій української армії на кількох ділянках фронту, зокрема на Південнобузькому та точково на Слов'янському напрямках.

Україна пішла в контрнаступ у перших числах вересня. Станом на 9 вересня відомо про звільнення понад тисячу квадратних кілометрів території – це більше, ніж площа Києва.

Порівняно з півднем, який вже кілька місяців не сходив з вуст президента, військових і де, власне, контрнаступ почався ще влітку – у формі регулярних ракетних ударів по російських складах боєприпасів і стратегічних мостах, – надактивний наступ на Харківщині став доволі неочікуваним.

Хто залучений до відвоювання української землі на Харківщині

З публічних джерел відомо щонайменше про п'ять підрозділів, які беруть участь у контрнаступі на харківському напрямку: згаданий спецпідрозділ ГУРу "Кракен", 1-ша окрема штурмова рота ДУКу "Вовки Да Вінчі", 25-а повітряно-десантна бригада, 92-а окрема механізована бригада та 80-а десантно-штурмова бригада.

Про їхню хоробрість і героїзм президент окремо зазначав днями у своєму зверненні.

Також варто зауважити, що частину підрозділів, які долучені до контрнаступу, свідомо можуть не згадувати.

За даними УП, однією з основних фігур у Харківській операції є командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який раніше відповідав за оборону Києва.

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"Никакой паники нет"

У Росії про контрнаступ української армії й відповідно поразку російської армії на Харківщині відмовчується як Кремль в особі Пєскова, так і Міноборони у своєму щоденному зведенні.

Водночас російські пропагандисти, які ще 6 вересня під час наступу на Балаклію синхронно переконували своїх підписників словами "никакой паники нет", визнають: "третий день поступают тревожные вести с изюмского направления", "на Харьковском направлении тяжёлые бои" і "Балаклея стала для нас фактором разочарования".

Про явне занепокоєння окупантів також говорить оголошена 9-го вересня тимчасова "евакуація" місцевого населення з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука. Українців вивозитимуть на територію так званого "ЛНР" та Росії: у Бєлгородську область та Краснодарський край.

Врешті 9 вересня пропагандисти з "РИА Новости", посилаючись на відео Міноборони, повідомили про перекидання Росією бронетехніки та особистого складу на харківський напрямок.

Що відбувається на звільнених територіях

Як свідчать десятки фотографій і відео українських захисників із Балаклії, що шість місяців перебувала в окупації, українську армію на Харківщині чекали.

Одним із найчуттєвіших став момент, коли мешканці Балаклії зі сльозами радості на очах пропонують українським військовим скуштувати оладки.

На звільнених територіях, як розповідає обласна влада, поступово відновлюватиметься робота органів влади, правоохоронної системи, екстрених служб. Міста й села готуватимуть до зими.

9-го вересня на звільнені території вже повернулася поліція – місцевих закликають повідомляти про злочини окупантів, виявляти колаборантів і ділитися інформацією про розташування окупаційних військ.

Першого колаборанта вже затримали – ним виявився голова одного зі звільнених сіл Харківщини, який допомагав росіянам.

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Контрнаступ української армії на Харківщині та Херсонщині – перша велика перемога України після весняної кампанії зі звільнення Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Тепер обстановку на широчезному фронті, що вже сьомий місяць тягнеться від Харківщини до Херсонщини, принаймні на значній його частині, задають українські військові.

Святкувати перемогу, очевидно, ще зарано (до того ж контрнаступ тягне за собою більші втрати, ніж активна оборона).

Втім, як сказав в одному зі своїх звернень президент, українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на цій землі не місце.

Ольга Кириленко, УП