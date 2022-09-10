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Харьковщина: В освобожденном селе эксгумировали тела убитых при оккупации мужчин

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 05:31
Харьковщина: В освобожденном селе эксгумировали тела убитых при оккупации мужчин
Фото: Александра Новосел/Суспильне

В деоккупированном селе Граково (Харьковская область) полиция эксгумировала тела двух мужчин – российские военные заставили местного жителя похоронить тела в марте.

Источник: начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, житель Граково Сергей Луцан в "Суспильне"

Детали:  Сергей Луцан рассказал, что в марте российские оккупанты заставили его закопать тела двух мужчин. Когда ВСУ освободили село, мужчина сообщил полиции о преступлении. По его словам, убитые – неместные. У них на теле есть огнестрельные ранения и следы пыток.

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Прямая речь Луцана: "Это произошло в конце или в середине марта. Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где было два молодых парня. Уже мертвые. Я живу здесь 7 лет, их не знаю. Откуда они, как здесь оказались, тоже не знаю. Людей нужно было похоронить".

Детали: Сергей Болвинов сказал, что "в этом селе есть еще два места, их осмотрят после разминирования".

Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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