Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні

Російський агент, якого викрили спецслужби, за 30 тисяч грн намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Агент отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Як пише Командування, росіяни схилили його до співпраці за 30 тисяч грн.

Зазначається, що зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

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