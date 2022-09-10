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Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 06:30
Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні
ФОТО: GETTY

Російський агент, якого викрили спецслужби, за 30 тисяч грн намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Агент отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

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Як пише Командування, росіяни схилили його до співпраці за 30 тисяч грн.

Зазначається, що зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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