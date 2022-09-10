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Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Російський агент, якого викрили спецслужби, за 30 тисяч грн намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Агент отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Як пише Командування, росіяни схилили його до співпраці за 30 тисяч грн.

Зазначається, що зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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