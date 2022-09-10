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Спецслужбы задержали российского агента, взрывавшего боеприпасы ВСУ на юге

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 06:30
Спецслужбы задержали российского агента, взрывавшего боеприпасы ВСУ на юге
ФОТО: GETTY

Российский агент, разоблаченный спецслужбами, за 30 тысяч грн пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Агент получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта.

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Как пишет Командование, россияне склонили его к сотрудничеству за 30 тысяч гривен.

Отмечается, что предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства.

Слушайте также эпизод подкаста "(не)Безпечна країна" с представителем ГУР Вадимом Скибицким: 

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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