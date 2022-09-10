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Дніпропетровщина: Росіяни випустили кілька ракет, є влучання

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 07:41
ФОТО: GETTY

Уночі росіяни скерували на Дніпровський район Дніпропетровщини дві крилаті ракети - одну збила ППО, ще одна влучила в об'єкти промислової інфраструктури і спричинила пожежу.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Полум’я уже приборкали, люди не постраждали.

Також вночі були атаковані Нікопольський та Синельниківський райони.

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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