Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание
Ночью россияне направили на Днепровский район Днепропетровщины две крылатые ракеты - одну сбила ПВО, еще одна попала в объекты промышленной инфраструктуры и вызвала пожар.
Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Отмечается, что там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пламя уже усмирили, люди не пострадали.
Также ночью были атакованы Никопольский и Синельниковский районы.
По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.
Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой гррмаде гатила враждебная тяжелая артиллерия. Людей не задело.