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Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 07:41
Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание
ФОТО: GETTY

Ночью россияне направили на Днепровский район Днепропетровщины две крылатые ракеты  - одну сбила ПВО, еще одна попала в объекты промышленной инфраструктуры и вызвала пожар.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пламя уже усмирили, люди не пострадали.

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Также ночью были атакованы Никопольский и Синельниковский районы.

По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой гррмаде гатила враждебная тяжелая артиллерия. Людей не задело.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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