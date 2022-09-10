Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание

Ночью россияне направили на Днепровский район Днепропетровщины две крылатые ракеты - одну сбила ПВО, еще одна попала в объекты промышленной инфраструктуры и вызвала пожар.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пламя уже усмирили, люди не пострадали.

Также ночью были атакованы Никопольский и Синельниковский районы.

По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой гррмаде гатила враждебная тяжелая артиллерия. Людей не задело.