Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: Россияне выпустили несколько ракет, есть попадание

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 07:41
ФОТО: GETTY

Ночью россияне направили на Днепровский район Днепропетровщины две крылатые ракеты  - одну сбила ПВО, еще одна попала в объекты промышленной инфраструктуры и вызвала пожар.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пламя уже усмирили, люди не пострадали.

Также ночью были атакованы Никопольский и Синельниковский районы.

По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Изуродовано местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется.

Никопольский район оккупант накрыл огнем дважды. По Никополю и Марганецкой гррмаде гатила враждебная тяжелая артиллерия. Людей не задело.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоГБР задержало начальника оккупационной "полиции" освобожденной Балаклеи

"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине

видео Оккупанты заявили, что ушли из Изюма и других населенных пунктов, защитники показали видео: Мы в Изюме

Чарльза ІІІ официально провозгласили королем Великобритании

видеоНад Балаклеей подняли украинский флаг

Резников об окончании войны: Еще несколько побед – и россияне будут убегать

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Днепропетровская область
Обстрелы Днепропетровщины: в Никополе повреждены 11 домов и гимназия
Днепропетровщина: Масштабный пожар на нефтебазе в Кривом Роге потушили
Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, снова горит нефтебаза
Последние новости
20:34
На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок
20:19
Чарльз или Карл: посол Британии объяснила, как называть нового короля
19:59
Оккупанты переместили резервы в Херсон – Генштаб
19:39
фотоГБР задержало начальника оккупационной "полиции" освобожденной Балаклеи
19:25
Авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву
19:20
Зеленский собрал Ставку: приняли решения по освобожденным населенным пунктам
19:13
Россияне обстреляли Харьков, есть погибший и раненые
19:07
Албания обвинила Иран в новой кибератаке после разрыва дипотношений
18:57
ВСУ продолжают деоккупацию на Харьковщине и на юге – сводка Генштаба
18:40
Состояние домохозяйств США рекордно упало во втором квартале
Все новости...