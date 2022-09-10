Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відвоювали 2,5 тисячі квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 08:15
ФОТО: GETTY

ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

Джерело: американський Інститут дослідження війни  (ISW)

Деталі: Як пише ISW, українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та річку Оскіл.

 
ISW

Українські сили можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку   на північ і південь від Ізюму. 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та на Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, то у них буде можливість створити казан навколо Ізюму та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

Кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ, водночас відмовляється публічно говорити про успіхи України в Харківській області. Контрнаступ, ймовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати 9 вересня зустріч із вищими російськими силовиками та політичними діячами. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме "ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні "спецоперації".

Контрнаступ в Херсонській області   триває одночасно з   операціями на лінії Харків-Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу, що може мати такий вигляд, ніби українські сили не просуваються.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьХерсонська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Резніков про закінчення війни: Ще декілька перемог – і росіяни будуть утікати

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 кадировців
Українська авіація влучила по 25 опорних пунктах та скупченнях росіян – Луганська ОВА
Окупанти були заскочені зненацька: британська розвідка оцінила нові успіхи ЗСУ
Останні новини
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
21:01
За Лиман на Донеччині тривають бої – мер
20:34
На Донеччині внаслідок обстрілу поранено дитину
20:19
Чарльз чи Карл: посол Британії пояснила, як називати нового короля
19:59
Окупанти перемістили резерви до Херсона – Генштаб
19:39
фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії
19:25
Авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви
19:20
Зеленський зібрав Ставку: ухвалили рішення щодо звільнених населених пунктів
Усі новини...